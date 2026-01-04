チャンピオンシップ（イングランド2部）第26節が4日に行われ、バーミンガムとコヴェントリーが対戦した。

バーミンガムに所属するMF岩田智輝とコヴェントリーのMF坂元達裕がスタメン出場を飾った一戦は、1－1で迎えた17分、バーミンガムのルイス・クーマスが勝ち越しゴールを挙げ、再びリードを奪う。後半に入ると、追いかけるコヴェントリーも反撃。60分、エリス・シムズがミドルシュートを突き刺し、試合を振り出しに戻す。

それでも、バーミンガムは63分にマーヴィン・ドゥクシュが右足を振り抜き、勝ち越しに成功。この試合3度目の勝ち越しに成功する。バーミンガムは72分から古橋亨梧がピッチに登場すると、後半アディショナルタイムには藤本寛也が昨年10月ぶり以来の公式戦出場を果たす。

バームンガムはそのまま逃げ切り、首位のコヴェントリーを3－2で下し、リーグ戦8試合ぶりの勝利を達成。一方のコヴェントリーは3試合勝ち無しと、悲願のプレミアリーグ昇格に向けて足踏みとなった。

【スコア】

バーミンガム 3－2 コヴェントリー

【得点者】

1－0 6分 マーヴィン・ドゥクシュ（バーミンガム）

1－1 8分 ジョシュ・エクルズ（コヴェントリー）

2－1 17分 ルイス・クーマス（バーミンガム）

2－2 60分 エリス。シムズ（コヴェントリー）

3－2 63分 マーヴィン・ドゥクシュ（バーミンガム）