ロサンゼルス・ドジャースが2025年シーズンに犯した明確な失敗として、マイケル・コンフォート外野手の獲得を挙げる声が強まっている。期待とは裏腹に結果は壊滅的であり、シーズン中から批判の声が絶えない状況だ。米メディア『ドジャース・ウェイ』のステフェン・パレロ記者が言及した。

コンフォートは2014年にニューヨーク・メッツからドラフト1巡目で指名され、将来を期待された存在だった。2017年には本塁打27、wRC+147、fWAR4.3とスター街道を歩み、2020年まで安定してリーグ平均を大きく上回る打撃成績を残していた。

しかし、28歳を迎える2021年から歯車が狂った。成績は急降下し、肩の手術で2022年は全休。復帰後の2023年はほぼ平均的、2024年に一時的な持ち直しを見せたものの、守備力の低下が顕著だった。

それでもドジャースは、大谷翔平選手らと打線の主軸を担う存在になると期待し、2025年に1年1700万ドル（約26.5億円）という契約を提示。その期待とは裏腹にシーズン中は不振が続き、ポストシーズンでは早々に見切られ、完全に構想外となった。

思ったような成績を残せなかったコンフォートについてパレロ氏は「彼が堅実な強打者となり得るとの判断は誤りだったが、その発想自体は妥当だった。真の問題は彼への過剰な信頼にあり、それが不必要な契約提示を招き、想像以上の失望をもたらした」と言及した。

