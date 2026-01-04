相次ぐ物価上昇で「もはや老後資金は2000万円では済まないのでは」と、不安が増す昨今。ただ、「現役時代にもっと貯蓄すべきだった」と嘆く人がいる一方で、「元気なうちにお金を使うべきだった」と悔やむ人がいるのも事実です。

実際、年金生活でどれくらいお金が必要なのか。いくら貯蓄があれば安心して老後を迎えられるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、広島県在住75歳男性のケースをご紹介します。

◆回答者プロフィール

回答者本人：75歳男性

同居家族構成：本人、パートナー

住居形態：持ち家（戸建て）

居住地：広島県

リタイア前の職業：会社経営者

リタイア前の年収：不明

現在の現預金：6000万円、リスク資産：200万円

これまでの年金加入期間：不明

◆現在の収支（月額）

老齢年金（国民年金・厚生年金）：12万円

障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：不明（12万円との記載があるが詳細不明）

遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし

その他（企業年金や個人年金保険など）：なし

年金以外の収入：給与収入、配当金（ともに金額は不明）

パートナーの年金や収入：年金10万円

支出：10万円

◆「趣味に打ち込み、充実した暮らしをしている」

現在、およそ預貯金6000万円、リスク資産200万円を保有しているという投稿者。

自身の老後資金について貯めすぎと感じているか、それとも足りないと感じているか、との質問には「ちょうどいい」と回答。

その理由として、「ローンはないし、趣味が数多くあるので充実していて余裕のある生活を送っている」からと語っています。

◆「学生時代から貯蓄より投資を実践してきた」

学生時代からすでに老後資金を意識していたという投稿者。老後までに「5000万円」貯めることを具体的に想定していたそう。

そのために「貯蓄より投資を学生時代から実践」してきたそうで、現在はほぼ現金化されているようですが「株式投資で一財産を築いた」と振り返ります。

現在は年金を受給しながら絵画教室の講師として働いているそうですが、老後資金はやはり「5000万円」程度でちょうどよかったと実感しているとのことです。

◆「今の若い人にも株式投資をすすめたい」

今の生活についての満足度は「普通」と投稿者。

しかしながら「年金だけではなくサイドビジネスをしていて余裕がある。その上農業もしているので自給自足の生活ができている」とあり、お金の面で不足感はないようです。

老後資金に不安を抱えている現役世代には、「若いうちに副業ができる環境をつくる事が必要不可欠。その上趣味をたくさん持つのが最高の人生設計。それと貯蓄より投資を推奨します。社会勉強にもなるし、配当および株主優待ももらえる。倒産して紙くずになった株もあるが、（経験上）長く保有すると8割は儲かる。若い人には余裕資金でぜひ株式投資をすすめますよ」とアドバイスされていました。

※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています

※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます

※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません

文＝あるじゃん 編集部