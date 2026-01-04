大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは2026年、キム・ヘソン内野手が加入2年目となるシーズンを迎える。1年目は71試合出場と少々不完全燃焼に終わった印象だが、本人は周囲以上に自身のことを酷評しているようだ。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

同メディアは「ドジャースネイションによると、キムは『100点満点中30点だ。残りの70点を埋めるには、あらゆる面で成長する必要がある。野球選手として、100点を目指して努力する』と語った。彼が2025年の活躍でA評価を受けるに値しないのは事実だが、30点？ これはF-以下であり、この韓国のスターがチームにもたらすものに対する不当な批判だ」と言及。

続けて、「覚えておいていただきたいのは、彼は遊撃と中堅ではまずまず、二塁としてはエリート級の守備力を持っていたということだ。また、彼はKBOにおいて、過去4シーズン連続で出塁率.370を超えている。残り契約は2年総額800万ドルで（さらにその後2年分、各年500万ドルの球団オプション付き）、トレード市場に出ている二塁手やユーティリティの候補の中でも、これ以上ないほど魅力的な存在だ」と記している。

ポテンシャルを秘めているという評価自体はそこまで揺らいでいない様子のキムだが、来季レギュラーを掴むことはできるだろうか。

