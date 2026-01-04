川崎フロンターレは4日、中村憲剛氏がトップチームのデベロップメントコーチに、安藤駿介氏がトップチームのアシスタントGKコーチに就任することを発表した。

現在45歳の中村氏は、現役時代を川崎一筋で過ごし、2020年に引退を発表。引退後はフロンターレ・リレーションズ・オーガナイザー（FRO）に就任した他、日本サッカー協会（JFA）のロールモデルコーチを担当してきた。そして2026年からは、川崎のデベロップメントコーチに就任することが決定。選手の個人技術やメンタル面の育成など、選手やチームの将来を見据えたサポートを担当することになるという。

また、安藤氏は2025シーズン限りで現役を引退。限られた試合出場ながら、縁の下の力持ちとしてチームを支え続けてきたが、新シーズンは指導者としての道を歩み始めることになった。

中村氏と安藤氏はコーチ就任に伴い、クラブ公式サイトを通じ、以下のようにコメントを残している。

●中村憲剛氏｜デベロップメントコーチ

「現役生活を引退するにあたり次の自身の道を考えたときに、『18年間フロンターレひと筋』という自分の世界の狭さを感じていました。ここからさらなる成長をするためには、クラブの中の活動をしながら自分の知らない・見ていない世界、フロンターレの外でも活動の場を設けてもらうことが必要であるとクラブにお願いをして、『FRO』という役職で外の世界も経験できる形にしてもらいました」

「それから5年。指導者として育成年代の現場やライセンス取得、解説者としてメディアのお仕事、普及者として普及活動。多くの方たちとお仕事をさせていただき、多くのことを学びました。そして、昨年は長谷部新監督になったトップチームをサポートする立場で1年間活動させてもらい、迎えた今年、クラブと話をするなかで『トップチーム デベロップメントコーチ』に就任することになりました。」

「自分の知らない世界を経験できたこの5年間はかけがえのない時間でしたし、成長することができたと思います。そのすべてをこれからのフロンターレのために発揮できたらと思っています。よろしくお願いいたします。頑張ります」

●安藤駿介｜アシスタントGKコーチ

「明けましておめでとうございます。今シーズンよりアシスタントGKコーチを務めます、安藤駿介です。またこのチームで皆さんと共に戦えることを、とてもうれしく思います。選手が成長することを第一に考え、GKチーム、そしてチームのサポートができるように努力していきます。そして、川崎フロンターレに関わる皆さんと一緒に、このクラブを盛り上げ、地域を盛り上げ、今まで積み上げてきた関係の継続と新しいチャレンジをして、さらに魅力ある大きなクラブにしていきましょう!今年もよろしくお願いいたします!優勝しましょう!」