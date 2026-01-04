今日の運勢は？ ★2026年1月5日（月）12星座占いランキング！ 第1位は牡羊座（おひつじ座）！ あなたの順位は何位…!?

2026年1月5日（月）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）1月5日（月）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の水森太陽さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は牡羊座（おひつじ座）！あなたの星座は何位……？やると決めたことに全力で取り組めるようです。イメージしたものが形として出来上がると満足度も高くなることでしょう。対人運も良好なので、色々な人とコミュニケーションを取ると◎今日は、今までチャレンジしたことがない運動や遊びなど行ってみると◎一人ではなく、数人で行えるものがおすすめ。動いていると、会話も弾むようですし運の巡りも良くなることでしょう。友人や仲間と盛り上がって楽しい時間を過ごせそうです。色々な情報が手に入りそうなので、ライフスタイルに取り込んでみるのも良いでしょう。やってよかったものは、あなた自身も発信してみて。パートナーや恋人とじっくり話せる機会がありそう。過去の苦い経験などもお互いに理解し合えることでしょう。今日は、思い出の場所やゆかりのある場所へ出かけるとさらに運気アップ。今日は、直感的に行動すると上手くいきそう。何気なく通った道で、素敵なお店を発見したり、良い出会いがあるかも。モヤモヤする想いも動いていることで、吹っ切れていくようです。あなたのユニークな発言で周りが和むなど、ムードメーカーになりそう。ギクシャクしている人たちの間に入って調整役をする場合もありそうです。明るい話し方や笑顔を多めにすると◎プチラッキーが起こる予感。こうだったら良いなと思うものをイメージしてみると良いかも。恋愛も頑張り時。気になる人がいる場合は、自ら行動してみると◎相手の好きなものを一緒に楽しんでみて。友人などのアドバイスを取り入れて、ダイエットなど始めてみると◎自分のリズムに合った運動なども良いでしょう。何事も楽しく行うことを意識してみてください。自室の片付けをすると開運に。今日は、慎重に行動すると上手くいきそう。物事をじっくり考えるのも良いでしょう。リフレッシュしたいときは、星空やイルミネーションを眺めにいくと◎ロマンチックな気分で恋愛運もアップ。こだわりを持って仕事や勉強に取り組むと◎苦手なことも真剣に向き合ってみると、自分らしい、やりやすい方法が思いつきそう。諦めずに良かったと思えることでしょう。ラッキーカラーは青や緑。日中はバタバタと忙しいようですが、やるべきことが終わると充実感があるようです。夜はしっかり休息を。一人でゆっくりと音楽やラジオを聴いたり、のんびりお風呂に浸かったりすると良いでしょう。対人関係でストレスを感じてしまうかも。イライラの原因には気づいているかもしれませんが、今日はなるべく一人になる時間を持つなど、冷静になってみると良いでしょう。温かい飲み物で一息を。今日は賑やかな星回りです。周りに色んな意見が溢れても、人は人、自分は自分。とことん考えて軸を作っていくことが大切です。■監修者プロフィール：水森太陽（みずもり・たいよう）占い館セレーネ代表。10代から占いの研究と実占を重ね、鑑定数は延べ25,000人以上。占いの知識は幅広く、東洋・西洋のさまざまな占術を修得しており、顧客は芸能人、経営者から研究者まで幅広いリピーターを持つ。また、占い師だけでなく、教育現場での実践経験もあり、現在は占いの幅広い知識を活かし、プロとして活躍する占い師を多数育てている。