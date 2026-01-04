大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、球団オプションを行使してマックス・マンシー内野手を残留させた。その同選手が、チームを率いるデーブ・ロバーツ監督が優れていると思うポイントについて語ったという。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

同メディアは「ロバーツ監督は過去、ナショナルリーグの最優秀監督賞を2016年の1度しか受賞していない。ドジャースは毎年タレント揃いのロースターを抱えているため、投票者の目には『監督の手腕よりも戦力の充実が勝因』と映りやすく、同監督のリーダーシップがチームの成功要因として評価されにくい面がある。外部の認識とは裏腹に、彼の仕事は単に打順表に名前を書き込むことだけではない」と言及。

その上で、「マンシーはポッドキャスト番組に出演した際、ドジャースが難しい話し合いをしても口論に発展しにくいのは、ロバーツ監督が築くのに一役買ってきたチーム文化が大きいと説明した」としつつ、「監督はいつもクラブハウスの空気をしっかり把握していて、誰がどんな状況なのかを正確に分かっている。人によってどういうふうに接すればいいか、そして選手から最大限の力を引き出すために何をすべきかをいつも分かっているんだ」という本人のコメントを伝えている。

戦力の豪華さに目が行きがちな現チームだが、一番のキーマンは彼らに気持ちよくプレーをさせているロバーツ監督のようだ。

