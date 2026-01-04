第104回全国高校サッカー選手権大会・準々決勝が4日に各地で行われた。

5大会連続16回目の出場の尚志（福島）と2大会ぶり11回目の出場の帝京長岡（新潟）の試合は、61分の臼井蒼悟のゴールが決勝点となり、1－0で尚志が準決勝への勝ち上がりを決めている。

6大会ぶり2回目の出場の興國（大阪）と3大会ぶり12回目の出場の鹿島学園（茨城）の一戦は清水朔玖がPKと直接フリーキックで得点を挙げるなど、鹿島学園が3点リードすると、終了間際に徳原天仁のゴールで興國が1点を返したが、3－1で逃げ切った鹿島学園が17大会ぶりのベスト4進出を果たした。

2大会ぶり12回目の出場の神村学園（鹿児島）と2大会ぶり8回目の出場の日大藤沢（神奈川）の一戦は、倉中悠駕が4ゴールを記録する活躍を見せ、4－1で神村学園が快勝した。

5大会連続22回目の出場の大津（熊本）と2大会連続9回目の出場の流通経済大柏（千葉）の試合は、大津が山本翼のゴールで先制したが、前半のうちに金子琉久とメンディー・サイモン友のゴールで逆転した流通経済大柏がそのまま逃げ切り、2－1で準決勝に進出した。

準々決勝結果一覧、および1月10日（土）に『国立競技場』で開催される準決勝の組み合わせは以下の通り。

◆■第104回全国高校サッカー選手権大会・準々決勝 試合結果

尚志（福島） 1－0 帝京長岡（新潟）

神村学園（鹿児島） 4－1 日大藤沢（神奈川）

興國（大阪） 1－3 鹿島学園（茨城）

大津（熊本） 1－2 流通経済大柏（千葉）

◆■準決勝対戦カード

▼1月10日（土）

12時05分 尚志 vs 神村学園

14時20分 鹿島学園 vs 流通経済大柏

【ハイライト動画】神村学園の倉中悠駕が驚異の4ゴール！