ヴィッセル神戸は4日、横浜FCからDFンドカ・ボニフェイスが完全移籍で加入することを発表した。

現在29歳のンドカ・ボニフェイスは、日本体育大卒業後の2018年に水戸ホーリーホックでプロデビューを飾り、2021年からは東京ヴェルディでもプレー。2023年から横浜FCに加入した。3年目の2025シーズンは、J1リーグで37試合に出場して2得点を記録した。

ンドカ・ボニフェイスは神戸加入に際し、同クラブの公式サイトを通じてコメントを発表。「横浜FCから来ましたンドカ ボニフェイスです。ピッチで認められるよう日々努力します。応援よろしくお願いします」と意気込みを示した。

また、同選手は横浜FCのクラブ公式サイトでもコメントを発表。次のように3年間の感謝を綴った。

「今シーズンで移籍をします。チームメイト、コーチングスタッフ、フロントスタッフ、横浜FCに関わる皆様に感謝いたします。ここでの日々は最高でした！ こんな毎日は今後二度と訪れないと思います。サッカーをやってきてここまで試合に出続けるということは初めてでした。常に出場し続けて信頼を感じ、これほどの愛を受け取りプレーできるのは幸せでした。それに応えるとこができず申し訳ないです。ここで去る事は悲しいですが、お互いお別れの良いタイミングだと信じています。ありがとうございました」