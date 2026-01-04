第104回全国高校サッカー選手権大会準々決勝が4日に行われ、尚志（福島）と帝京長岡（新潟）が対戦した。

ともに全国初制覇を目指す強豪校同士の対戦が実現した。尚志は7大会ぶり、帝京長岡は5大会ぶりのベスト4進出が懸かる一戦。両校は昨年夏のインターハイでも対戦し、スコアレスドローの末、PK戦で尚志に軍配が上がった。

リベンジに燃える帝京長岡は序盤こそチャンスを生み出したが、次第に前方へのパスが滞るようになり、防戦一方の展開となる。ただ、ペナルティエリア内では尚志の自由を与えずに耐え切り、試合はスコアレスで折り返す。

後半は一進一退の攻防。次第にオープンな展開となるなか、先に試合を動かしたのは尚志だった。左サイドのハーフウェーライン付近で田上真大がボールを奪ってカウンターを仕掛ける。左サイドで抜け出した根木翔大は中央へと折り返し、フリーで受けた臼井蒼悟が冷静に相手GKとの一対一を制した。

最後は帝京長岡が前線の厚みを増して猛攻を仕掛けたが、尚志が逃げ切りに成功して準決勝へ勝ち上がった。準決勝は1月10日に『国立競技場』で行われ、神村学園（鹿児島）vs日大藤沢（神奈川）の勝者と対戦する。

【スコア】

尚志 1－0 帝京長岡

【得点者】

1－0 61分 臼井蒼悟（尚志）

【ゴール動画】尚志vs帝京長岡