第104回全国高校サッカー選手権大会・準々決勝が4日に行われ、興國（大阪）と鹿島学園（茨城）が対戦した。

3回戦でPK戦の末に東福岡（福岡）を下した6大会ぶり2回目出場の興國と、堀越（東京A）に4－1で勝利した3大会ぶり12回目出場の鹿島学園の一戦は、15分に松本金太朗が倒されて鹿島学園がPKを獲得すると、キッカーを務めた清水朔玖がこれを決めて先制に成功した。

前半をこのまま折り返すと、後半に入り45分には清水のシュートがクロスバーに当たってこぼれたところを三浦春人が押し込んで鹿島学園がリードを2点に広げた。さらに、63分にはペナルティアーク内からのフリーキックを清水が直接沈めて、この試合2点目を記録した。

追いかける興國は75分に徳原天仁の左足でのシュートで1点を返したが、反撃はここまで。3－1で勝利した鹿島学園は17大会ぶりのベスト4進出となり、4日14時10分から行われる大津（熊本）vs流通経済大柏（千葉）の勝者と10日に『国立競技場』で行われる準決勝で対戦する。

【スコア】

興國 1－3 鹿島学園

【得点者】

0－1 17分 清水朔玖（PK／鹿島学園）

0－2 45分 三浦春人（鹿島学園）

0－3 63分 清水朔玖（鹿島学園）

1－3 75分 徳原天仁（興國）

