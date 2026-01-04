ユニオン・サン・ジロワーズ（ベルギー1部）は3日、アイントラハト・トリーア（ドイツ4部）からFWマテオ・ビオンディッチが完全移籍で加入することを発表した。

2030年夏までの契約を結び、背番号は「9」。移籍金はボーナスを含めて50万ユーロ（約1億円）となるようだ。

地域リーグからチャンピオンズリーグ（CL）で戦うベルギー王者へ、異例の大出世となった。ドイツメディア『スカイスポーツ』は「ウンダヴ2.0？」と見出しをつけてビオンディッチの移籍を特集。同様のキャリアパスでドイツ代表まで上り詰めたFWデニズ・ウンダヴ（現シュトゥットガルト）の姿を重ねている。

クロアチアにルーツを持つビオンディッチは、2003年7月にドイツの田舎町レムゴーで生まれた。ハノーファーやシャルケ、パーダーボルンの下部組織でもプレーしたが、ブンデスリーガのクラブでトップチーム昇格は叶わず、2022年7月に3部のフェールでデビューを飾った。

2023年夏に当時5部のトリーアに期限付き移籍し、クラブのレギオナルリーガ（4部リーグ）昇格に貢献。2024年に負ったアキレス腱断裂の大けがを乗り越えて、今夏より完全移籍加入を果たすと、ここまでリーグ戦17試合の出場で7ゴール5アシストを記録していた。

ビオンディッチは選手として活躍する傍ら、レムゴーにある両親のレストランを手伝い（※この年末年始も）、トリーアのユースコーチとしても活動していた。トリーアのダニエル・ハメルSD（スポーツディレクター）は「いくつかの挫折があったにもかかわらず、彼はこの2年間、非常に集中的に自己研鑽に励み、あらゆる面でこの飛躍に値する成果を残しました。彼のパフォーマンスデータと成長ぶりから、彼がプロサッカー選手への道を進むことは早くから明らかであり、アイントラハト・トリーアに長く留まることはないだろうと予想されていました。マテオの移籍を心から喜び、心からお祝い申し上げます」と、勤勉なエースの栄転に喜びを示した。

身長190cmのストライカーは、CLでデビューを飾ることも期待される。ユニオンSGは現在、CLのリーグフェーズで27位。24位以内で決勝トーナメントのプレーオフに進出すれば、ビオンディッチに追加登録のチャンスが巡ってくる。残り2戦の相手はバイエルンおよびアタランタと厳しい相手だが、可能性はゼロではない。

ウンダヴや日本代表MF三笘薫がそうだったように、ユニオンSGで結果を残せば姉妹クラブのブライトンへ移籍するルートも見えてくる。ビオンディッチのシンデレラストーリーに注目だ。