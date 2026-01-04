大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは大谷翔平選手をはじめ、巨額の契約で戦力を補強し続け、圧倒的な成績を残している。今オフもエドウィン・ディアス投手をフリーエージェント（FA）で獲得したことで、贅沢税の総額が増加した。米メディア『ドジャーブルー』のセバスチャン・アブドン・イブラ記者が言及した。

2025年の贅沢税の基準額は前年比で引き上げられ、2億4100万ドル（約376.7億円）に設定されたが、ドジャースの総年俸は約4億1730万ドル（約652.2億円）に達し、大きく超過した。

ドジャース以外では、ニューヨーク・メッツ、ニューヨーク・ヤンキース、フィラデルフィア・フィリーズ、トロント・ブルージェイズ、サンディエゴ・パドレス、ボストン・レッドソックス、テキサス・レンジャーズ、ヒューストン・アストロズが基準額を超過している。

なお、2026年の贅沢税の基準額はさらに引き上げられ、2億4400万ドル（約381.3億円）に設定される予定だが、ドジャースは再び大幅超過が見込まれている。これは、今オフに一部の契約が終了したものの、ディアスの大型契約が新たに年俸計算へ加算されるためだ。

巨額の契約を続けるドジャースについてイブラ氏は「メジャーリーグ30球団の贅沢税の最終計算結果が明らかになり、ドジャースは2025年シーズンにおいて過去最高の罰金を支払うこととなった」と言及した。

