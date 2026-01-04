ガンバ大阪は4日、DF中野伸哉が湘南ベルマーレへの育成型期限付き移籍から復帰することを発表した。

現在22歳の中野はサガン鳥栖の育成組織出身で、2020年に同クラブ史上最年少の16歳11カ月15日でJリーグデビュー。2023年夏にG大阪へ期限付き移籍し、2024年から完全移籍に移行した。

しかし、G大阪ではこれまで公式戦31試合の出場にとどまっており、2025シーズン後半は湘南にレンタル加入。11試合の出場で2アシストを記録したが、湘南はJ2降格となった。

中野はG大阪復帰に際してクラブ公式サイトでコメントを発表。「ガンバ大阪に復帰することになりました。今年こそはチームの勝利に貢献できるように頑張ります！応援よろしくお願いします！」と新シーズンへの意気込みを示した。

また、同選手は湘南のクラブ公式サイトでもコメントを発表し、「湘南ベルマーレに来て、改めて試合に出る楽しさや喜びを強く感じることができました。その一方で、なかなかチームの勝利に貢献できなかったことは心残りで、申し訳なく思っています。半年という短い時間でしたが、とても充実したシーズンを過ごすことができ、感謝しています。これからチームは変わりますが、引き続き応援していただけたら嬉しいです。本当にありがとうございました！」と半年間の感謝を綴った。