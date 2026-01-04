アーセナルを率いるミケル・アルテタ監督が、イングランド代表MFデクラン・ライスに対する期待を口にした。イギリスメディア『Hayters』がコメントを伝えている。

アーセナルは3日、プレミアリーグ第20節で敵地にてボーンマスと対戦。試合は10分、自陣でのパスミスを突かれて先制を許すが、16分にガブリエウ・マガリャンイスの得点で同点に。そして54分、71分と立て続けにライスが得点し、最終的に3－2というスコアで勝利した。

アルテタ監督は試合後、ライスは世界最高のMFの1人と思うかという質問に「私にとってはそうだ」と回答。「私にとって、我々の選手たちが最高だ。デクラン（・ライス）は常に自分のプレーを向上させようとしている。チームにおける役割でも、常に新たなものをもたらしてくれている。彼の成長がどこで止まるのか、私にはわからない。彼にはまだ成長の余地があるし、なにより本人もそれを強く望んでいる」と、ライスを称賛しつつ、さらなる成長に期待を寄せた。

また、アルテタ監督はガブリエウ・マガリャンイスが失点につながるミスを犯したことについて「今日は、個人のキャラクターや存在感という点でチームが次のスッテプへと進んだことを本当に嬉しく思う」とし、「大きなミスで失点につなげてしまったあと、ガブリエウがどうリアクションしたかを振り返ってほしい。そのあとどうプレーしたか、周囲にエネルギーをもたらした姿勢、本当に見事だった」と、ミスのあとにピッチ上で示したメンタリティを称賛した。

