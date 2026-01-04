夏菜 “母の言葉”が支えに…今までの人生を乗り越えることができた“合言葉”とは？「どんなに悲しいこともどうにかなる」

すみれとHIROMI＆FUKAMIが、美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMのラジオ番組「KOSÉ Find My Beauty」（毎週日曜9:00～9:30）。ゲストのライフスタイル、美容メソッドやルーティンなどを紹介します。(※今回のMCはすみれとFUKAMI)。12月7日（日）、14日（日）、21日（日）放送ゲストは、女優として活躍する夏菜（なつな）さんです。FUKAMI とは10年以上の親交がある夏菜さん。21日の放送では、2021年に結婚後、2022年3月に第1子（女児）、2023年8月には第2子（男児）を出産し、現在2児の母としても奮闘する夏菜さんに、いつも笑顔でいる秘訣などについて伺いました。▶▶この番組内容は「TOKYO FMポッドキャスト」やスマホアプリ「Spotify」などの音声配信サービスでもお楽しみいただけます。すみれ：夏菜さんがいつも素敵な笑顔をキープするために心がけていることはありますか？夏菜：それは……「無理やり笑うこと」です。FUKAMI：すごいですね。（悩みがあるときでも）明るくて元気に見られがちとおっしゃっていましたが、それが「悩み」でもあり「自分への心意気」でもあるんですね。夏菜：そうです。表裏一体。私の母が、子どものころからいつも「夏菜、スマイル！」と応援してくれて。すみれ：素敵ですね。夏菜：だから、それが私にとっての合言葉のようになっています。口角を上げれば、どんなに悲しいこともどうにかなるって思っています。実際、そうやって乗り越えてきた部分がたくさんあります。FUKAMI：素晴らしいですね。あともう1つ質問させてください。この番組はビューティー番組なのですが、夏菜ちゃんにとって「美容」とは、どのような存在ですか？夏菜：自分が美しくいることだったり、自分が美しくあろうとする気持ちは、自分の背中を押して、自分自身を支えてくれるものというか。そんな美容は私にとって、とても大事なもので、“大黒柱”のような存在です。すみれ：素敵ですね。FUKAMI：素敵なお話を3週にわたってありがとうございました！番組では他にも、育児によるライフスタイルの変化や、メンタルを保つ秘訣などについて語る場面もありました。＜番組概要＞番組名：KOSÉ Find My Beauty放送日時：毎週日曜 9:00～9:30amパーソナリティ：すみれ、HIROMI＆FUKAMI番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/findmybeauty/