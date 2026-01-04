金融庁の報告書に端を発して話題となった「老後2000万円問題」など、老後の心配事といえばやはりお金ではないでしょうか。もっと出世しておけばよかったと現役時代に後悔を持つ人もいるようです。

現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、東京都在住65歳男性のケースをご紹介します。

◆回答者プロフィール

回答者本人：65歳男性

同居家族構成：本人のみ

住居形態：持ち家（マンションなどの共同住宅）

居住地：東京都

リタイア前の雇用形態：正社員

リタイア前の年収：900万円

現在の預貯金：3000万円、リスク資産：4000万円

これまでの年金加入期間：国民年金60カ月、厚生年金420カ月

◆現在受給している年金額（月額）

老齢基礎年金（国民年金）：6万9308円

老齢厚生年金（厚生年金）：15万円

障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし

遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし

その他（企業年金や個人年金保険など）：なし

◆「年金だけでは老後を支えるには限界がある」

現在の年金額について満足しているか、の問いに「どちらでもない」と回答した今回の投稿者。

その理由として「年金では老後の暮らしを十分に支えるには限界があるため」と語っています。

ひと月の支出は「約20万円」。年金支給額の範囲に抑えられているようですが、年金だけでは「年に1～2回足りない月がある」と回答されています。

◆「足りない分は投資と節約で補っている」

年金で足りない支出については「投資から得る配当や売却益、必要に応じて預金を取り崩して」賄っているという投稿者。

また年金生活においては常日頃から「できるだけ節約」を心掛けているそう。

例えば「不要なサブスクは解約し、通信費は格安SIM、食材はまとめ買いと冷凍保存を徹底し、外食は控えて旬の食材で自炊」しているとあります。

◆「若い世代には早期に投資をしてほしい」

現役時代にもっとこうしておけばよかったと思うことがあるか、との問いには「もっと早くから投資に積極的に取り組み資産形成に力を入れておけばよかった」と回答。

そのため「若い世代には計画的な資産運用と早期投資の重要性を伝えたい」と投稿者。

一方で「年金生活に入ってからの最大の楽しみは、自由な時間を生かした趣味や学びへの挑戦」なのだそう。

「読書や旅行、写真撮影、定期的なボランティア活動に生きがいを感じています。あとは孫たちと過ごす時間。家族と穏やかに過ごせる日常に感謝しています」と残されていました。

※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています

※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます

※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません

文＝あるじゃん 編集部