セリエA第18節が3日に行われ、ユヴェントスとレッチェが対戦した。

現在リーグ戦3連勝中のユヴェントスは、チャンピオンズリーグ出場圏内の4位ローマとの勝ち点差が「1」と、今節の結果次第では4位に浮上するチャンス。勝ち点「3」を獲得することはできるか。対するレッチェは、降格圏の18位ヴェローナと勝ち点差「4」をつけて16位に位置しているとはいえ、今後に向けて少しでも勝ち点を持ち帰りたいところだった。

試合は、ユヴェントスが立ち上がりから試合の主導権を握る展開となる。対するレッチェは、ロングボールからゴールに迫ろうとしていく。ユヴェントスは優位に立ち続けて試合を運び、何度か決定機も作るが、なかなか決め切ることができない。

先にスコアを動かしたのはレッチェだった。前半アディショナルタイム1分、ラメック・バンダが敵陣でボールを奪うと、カットインしてから右足で放った強烈なシュートをゴール左に突き刺した。前半は、レッチェの1点リードで終える。

1点ビハインドを背負うユヴェントスは49分、後半開始からピッチに入ったエドン・ジェグロアヴァが右サイドで抜け出し、グラウンダー性のクロスを送ると、ボックス手前にいたウェストン・マッケニーがこれをフリック。左サイドにいたケナン・ユルディズがこのパスを受けてボックス内に侵入してシュートを放つと、ディフレクションしたボールをマッケニーが押し込み、ユヴェントスが追いつく。

さらにユヴェントスは、レッチェのモハメド・カバにハンドがあったとしてPKを獲得。しかし、キッカーのジョナサン・デイヴィッドが蹴ったボールはGKウラディミーロ・ファルコーネがストップ。ユヴェントスは逆転のチャンスを逃してしまった。

ユヴェントスはその後も決定機を迎えるが、GKウラディミーロ・ファルコーネのナイスセーブもあり、なかなか得点できない。試合はこのまま1－1で終了。ユヴェントスとレッチェによる一戦は引き分けという結果に終わった。

次節は両チーム共に6日に行われ、ユヴェントスはアウェイでサッスオーロ、レッチェはホームでローマとそれぞれ対戦する。

【スコア】

ユヴェントス 1－1 レッチェ

【得点者】

0－1 45＋1分 ラメック・バンダ（レッチェ）

1－1 49分 ウェストン・マッケニー（ユヴェントス）