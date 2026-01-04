プレミアリーグ第20節が3日に行われ、ボーンマスとアーセナルが対戦した。

ボーンマスは、直近のリーグ戦10試合で5分け5敗と失速。現在はリーグ15位に沈んでいるが、首位アーセナルとの一戦で手応えをつかみ、復調へのキッカケとすることができるか。

対するアーセナルは前節、アストン・ヴィラに4－1で大勝し、2位マンチェスター・シティとの勝ち点差を「4」に広げた。悲願のプレミアリーグ優勝へ、独走態勢への第一歩を踏み出したいところだった。

試合開始からしばらくはボーンマスがゴールに迫っていったが、次第にアーセナルがペースをつかみ始めていく。しかし10分、ガブリエウ・マガリャンイスのパスミスを見逃さず、ボックス前でエヴァニウソンがボールを奪うと、そのままシュートをゴールに突き刺した。

ミスから先制を許したアーセナル。それでも16分、敵陣の左サイドでFKを得ると、キッカーのボールをボーンマスがクリア。このボールをノニ・マドゥエケが拾い、ボックス内にカットインしてから折り返しのパス。ガブリエウ・マルティネッリのシュートはGKジョルジェ・ペトロヴィッチに阻まれたが、跳ね返りのボールをガブリエウ・マガリャンイスが押し込んで同点とした。その後、互いにシュートの場面を何度か作りつつ、前半は1－1で終えた。

アーセナルは53分、セカンドボール回収の流れからヴィクトル・ギェケレシュがボールを落とすと、このボールをマルティン・ウーデゴーアがマイナス方向にパス。そこに走り込んできたデクラン・ライスがダイレクトでシュートをゴール右下に決め切った。

リードを奪ったアーセナルはさらに71分、敵陣でのパスワークから守備を崩し、ブカヨ・サカがボックス内で折り返すと、これをライスが右足で決め、リードを2点に広げた。

だが試合はこのままでは終わらない。76分、ボーンマスは右サイドからのパスをルイス・クックが落とすと、イーライ・ジュニア・クルーピがブレ球のシュートでゴールネットを揺らし、1点を返す。しかし、ボーンマスの反撃はここまで。試合はアーセナルが3－2でボーンマスに勝利という結果となった。

次節、ボーンマスは7日にホームでトッテナム・ホットスパー、アーセナルは8日にホームでリヴァプールとそれぞれ対戦する。

【スコア】

ボーンマス 2－3 アーセナル

【得点者】

1－0 10分 エヴァニウソン（ボーンマス）

1－1 16分 ガブリエウ・マガリャンイス（アーセナル）

1－2 54分 デクラン・ライス（アーセナル）

1－3 71分 デクラン・ライス（アーセナル）

2－3 76分 イーライ・ジュニア・クルーピ（ボーンマス）

【動画】ガブリエウがミス帳消しの得点など…ゴール集! ボーンマスvsアーセナル