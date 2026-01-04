プレミアリーグ第19節が3日に行われ、ウルヴァーハンプトン（ウルブス）とウェストハムが対戦した。

未だ今季に入ってリーグ戦の勝利がないウルブスは4分、ドリブルでボックス内に侵入したファン・ヒチャンからの折り返しを、ジョン・アリアスが右足で合わせ、幸先よく先制に成功する。

さらに31分、ウルブスはPKを獲得すると、キッカーのファン・ヒチャンが冷静に沈めて加点。続いて41分、左サイドに張っていたウーゴ・ヴィエナが縦に突破すると、マテウス・マネにパス。そのマネはカットインからボックス手前で右足を一閃。低く鋭いシュートがゴール左下に突き刺さった。

一方のウェストハムは、ボールを支配しつつ、目立ったチャンスを作れないまま時間が過ぎていく。結局、試合はウルブスがウェストハムを無得点に抑え、3－0で快勝。これがリーグ戦今季初勝利となった。一方のウェストハムは、これで直近のリーグ戦9試合の戦績が4分け5敗となった。

次節、ウルブスは7日にアウェイでエヴァートンと対戦。ウェストハムは6日にノッティンガム・フォレストと対戦する。

【スコア】

ウルヴァーハンプトン 3－0 ウェストハム

【得点者】

1－0 4分 ジョン・アリアス（ウルヴァーハンプトン）

2－0 31分 ファン・ヒチャン（PK／ウルヴァーハンプトン）

3－0 41分 マテウス・マネ（ウルヴァーハンプトン）

【動画】ウルブスが3発快勝で今季リーグ戦初勝利! ゴール集