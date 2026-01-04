プレミアリーグ第20節が3日に行われ、ブライトンとバーンリーが対戦した。

ブライトンは現在、直近のリーグ戦6試合で3分け3敗と勝利から遠ざかっている。それでも、前節のウェストハム戦では1点ビハインドの58分に三笘薫が途中出場すると左サイドが活性化し、2－2の引き分けで試合を終えた。どうしても勝ちたいブライトン。三笘薫は、9月のチェルシー戦以来となる先発出場を果たした。

対するバーンリーは、直近のリーグ戦10試合で2分け8敗。順位も降格圏の19位と低迷している。この一戦を浮上への足がかりとしたいところだった。

試合は、立ち上がりからブライトンがボールを保持し、主導権を握っていく。対するバーンリーは、ロングボールを活用しながら得点への道筋を探る。すると10分、後方からのロングフィードに反応したチャラランポス・コストゥラスが抜け出して右サイドからボックス内に侵入すると、そのままシュート。ゴールネットを揺らしたものの、この得点はオフサイドの判定で取り消された。

その後、チャンスを作り続けるブライトンだが、なかなかシュートを枠内に飛ばすことができない。しかし29分、遂にブライトンがゴールをこじ開けた。ジョルジニオ・リュテールが右サイドからカットイン。ボックスへと侵入するが、これは一旦、相手にクリアされる。それでもコストゥラスがボールを拾うと、ゴール前での混戦から最後はリュテールがゴールに押し込んだ。前半は、ブライトンの1点リードで終えた。

ブライトンは後半始まってすぐの47分、敵陣でボール奪取に成功すると、ヤシン・アヤリがボックス内から右足を振り抜き、ゴール右下にシュートを突き刺した。

リードを2点としたブライトンは、その後も試合をコントロール。一方のバーンリーは、なかなかチャンスを作ることができないまま時間が経過していく。すると、ブライトンのファビアン・ヒュルツェラー監督は70分、三笘薫、リュテール、コストゥラスの3名を下げ、ドルトムントから復帰したばかりのパスカル・グロス、マキシム・デ・カイペル、ダニー・ウェルベックをピッチに送り出した。

その後も試合の主導権を握り続けるブライトンは、バーンリーにほとんどチャンスらしいチャンスを許さない。試合はこのまま終了し、ブライトンが2－0でバーンリーに完勝。この結果、ブライトンは暫定ながらリーグ8位に浮上した。

次節は両チーム共に7日に行われ、ブライトンはアウェイでマンチェスター・シティ、バーンリーはホームでマンチェスター・ユナイテッドとそれぞれ対戦する。

【スコア】

ブライトン 2－0 バーンリー

【得点者】

1－0 29分 ジョルジニオ・リュテール（ブライトン）

2－0 47分 ヤシン・アヤリ（ブライトン）

【動画】三笘薫の切れ味鋭いドリブル＆リュテールの先制弾! vsバーンリー