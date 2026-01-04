お笑い芸人のアキラ100％などが登場する英オーディション番組『ブリテンズ・ゴット・タレント』の最新シリーズ(シーズン18)が、BS10できょう4日から毎週日曜(19:00～)に放送される。

この番組は、ワン・ダイレクションやスーザン・ボイルといった数々のスターを生み出してきた音楽プロデューサー、サイモン・コーウェルが審査員を務めるオーディション『ゴット・タレント』のイギリス版。2025年に撮影されたシーズン18にはアキラ100％のほか、男子チアグループ「チアリ―マンズ」、ダンスパフォーマンスチーム「IDOLLS」を含む86組のパフォーマーが出演している。

きょう4日の初回放送では、アキラ100％が登場。“裸にお盆1枚”の芸にイギリスの観客はスタンディングオベーションするのか。

BS10ではイギリスで放送された予選から決勝までを毎週無料で放送する。

1月4日放送分出場者

ルーマック：スコットランドのミュージシャン。アコーディオンで「Yes Sir, I Can Boogie」を演奏。

テディ・マジック：8歳のマジシャン。審査員の助けを借りてマジックを披露。

サラ＆ミートボール：ドッグトレーナー。愛犬のポメラニアン、ミートボールと共に歌とダンスを披露。

ヴィニー・マッキー：スコットランドのホリデーパークのエンターテイメントマネージャー。オリジナルの歌を披露。

アキラ：日本の芸人・アキラ100％。裸で登場し、様々なコミカルな方法で体を覆う。

オブセクィアス：ロックスタイルのダンスグループ。

オージー・ブルード：危険なスタントを披露。

※チアリ―マンズが登場するエピソード3は、18日に放送予定。IDOLLSの放送日は未定。