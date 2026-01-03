数々の賞を受賞し、略称『ふてほど』が「ユーキャン新語・流行語大賞」の年間大賞に選ばれた2024年1月期のTBS系金曜ドラマ『不適切にもほどがある！』。1月4日にはスペシャルドラマ『新年早々 不適切にもほどがある！～真面目な話、しちゃダメですか？～』(21:00～)が放送される。再び主人公・小川市郎を演じた阿部サダヲにインタビューし、市郎の魅力や令和の時代に思うことなどを聞いた。

『不適切にもほどがある！』SPドラマで再び小川市郎役

『ふてほど』は、昭和のおじさん・小川市郎(阿部サダヲ)が1986年から令和の時代へタイムスリップし、令和では“不適切”なコンプライアンス度外視の発言を炸裂させ、コンプラで縛られた令和の人々に考えるきっかけを与えていくタイムスリップコメディ。スペシャルドラマでは、連続ドラマのその後を描く。タイムトンネルで好きな時代に行けるようになった市郎は、娘・純子(河合優実)の未来を変えるため再び立ち上がり、今度は令和だけでなく、さらなる未来にも過去にもタイムスリップし、行く先々で人々をかき回していく。

久しぶりに市郎を演じた阿部は、役の魅力について「今の時代でも通用することを言ってくれるところがいい」と語る。

「令和でもこういうことを言ってくれたらいいなと思えることを言ってくれる。きっと優しい人で、本当に人のためを思って言っていることが多いので、そこはすごくいいところだと思います。スペシャルでは政治家に向かってもいろいろ言うので。誰にでも向かっていけるのがいいなと思います」

自身に響いた市郎の言葉を尋ねると、「寛容になろうということですかね」と話した。

「(劇中のミュージカルの)歌詞にも『寛容になりましょう』というフレーズがありましたけど、どの時代でも寄り添うことが大事だと市郎さんはよく言っていて、そこが一番大きいところだと思います」

自身と市郎は「似てない」と言うも、阿部もおかしいと思ったことは昔から言うタイプだという。

「先生に思ったことを言ったり、野球部だったんですけど、野球部でもおかしいなと思うことは言ったり。でも、(市郎とは)似てないです。僕は大声を出して言うのではなく、ねちねち言うタイプなので(笑)」

SNSはあまり見ない「けなされると落ち込むので」

コンプラで縛られた令和の人々に考えるきっかけを与える本作。阿部は1992年に俳優デビューしてから30年以上活動しているが、エンタメ界でも時代の変化を感じているという。

「昔は派手な芸能人もいたと思いますが、今は雰囲気も変わりましたよね。昔は打ち上げとかも派手にやっていましたけど、最近はそんな感じじゃなくなりましたもんね。今の時代は何でもかんでも厳しすぎる気がします。市郎さんが『寛容に』と言っているように、もう少し緩くてもいいこともあるのになと」

ネット社会になり、少しでも“これは良くないのでは?”と思うことがあれば、SNSで批判コメントを投稿し、それが瞬く間に広まる今の世の中。阿部は「SNSはあまり見ない」と明かす。

「ネット上にいろんなことを書かれるので大変ですよね。見ないのが一番だと思います。ネットが普及する前は、舞台だと感想を書くアンケートがあって、褒めてくれる人がたくさんいましたが、いろいろ言ってくる人もいて、けなされると落ち込むので見なくなりました」と話していた。

■阿部サダヲ

1970年4月23日生まれ、千葉県出身。1992年、舞台『冬の皮』でデビュー。近年の主な出演作に、映画『シャイロックの子供たち』(23)、金曜ドラマ『不適切にもほどがある！』(24)、連続テレビ小説『あんぱん』(25)、ドラマ『しあわせな結婚』(25)、舞台『大パルコ人(5)オカタイロックオペラ雨の傍聴席、おんなは裸足…』(25)など。また、バンド「グループ魂」では“破壊”の名でボーカルを務める。

(C)TBS