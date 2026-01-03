シーズンオフに大きな話題を集めるのが、フリーエージェント（FA）市場だ。環境の変化を求めて他球団入りを決断する選手も多く存在するが、中には同リーグに移籍する選手も少なくない。ここでは、2010年以降にセントラル・リーグ球団間でFA移籍した大物選手を紹介したい。

小笠原道大

・投打：右投左打

・身長／体重：178cm／84kg

・生年月日：1973年10月25日

・経歴：暁星国際高 - NTT関東

・ドラフト：1996年ドラフト3位（日本ハム）

40歳を迎えたシーズンに自身2度目のFA移籍を決断した小笠原道大。移籍を機に代打で復活を遂げた。

1996年ドラフト3位で日本ハムファイターズに入団すると、2002年から2年連続で首位打者に輝くなど、瞬く間に球界を代表する打者となった。

2006年には打率.313、32本塁打、100打点の活躍で打撃2冠（本塁打・打点）に加えて最優秀選手に選出された。

同年オフにFA権を行使し、読売ジャイアンツへ移籍。リーグをまたいで2年連続となる最優秀選手を受賞するなど、移籍後も傑出した成績を収めた。

だが、2011年以降は成績を落とし、2013年はわずか22試合の出場に。同年オフに2度目のFA宣言し、中日ドラゴンズに活躍の場を移した。

移籍初年度の2014年は、代打を中心に81試合に出場、打率.301、1本塁打、18打点と存在感を発揮した。

翌2015年は53試合出場で打率.294をマークしていたが、同年限りでの現役引退を表明した。

