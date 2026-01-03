大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースに所属するムーキー・ベッツ内野手は、2011年のドラフト5巡目（全体172位）でボストン・レッドソックスに指名されたことからキャリアが始まった。プロ入り後の活躍は周知の通りだが、場合によってはその勇姿を見られなかったかもしれない。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

同メディアは「ドジャースのスター選手であるベッツは、大学バスケットボール選手としてのキャリアを追求するため、野球を辞めようとしていたことを明かした。彼は高校時代、バスケットボールと野球の選手として活躍し、どちらも好成績を収め、大学バスケットボールへの出場を望む学校の注目を集めていた」と言及。

続けて、「人気配信者のアディン・ロス氏とのライブ配信によると、ベッツは野球を諦めかけ、大学でバスケットボールを続ける道を考えていたという。実際に、大学に出願するためにACT（大学進学適性試験）の受験予約までしていたほどだった。受験日の前日に素晴らしい試合をして、それを『野球を続けろ』というサインだと受け取り、最終的に野球の道に残ることを選んだ」と記している。

ベッツは身長178センチ、82キロと小柄ながら、走攻守に優れたプレーで多くのファンを魅了している。野球以上に体格がモノを言うバスケットの世界でも、ある程度は通用していた可能性も低くはなさそうだ。

