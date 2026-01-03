大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは直近2つのオフシーズンで、ブルペン陣に総額約2億ドル（約312.6億円）近い資金を投じてきた。昨オフに加入したタナー・スコット投手もそのうちの1人だが、期待に応えることはできなかった。米メディア『ヘビー』のTJ・フレンチ記者が言及した。

スコットはパドレスで圧巻の成績を残して加入したものの、ドジャース移籍初年度は防御率4.74に加え、メジャーワーストの10度の救援失敗を記録。下半身の怪我の影響もあり、ポストシーズンでは一度も投げられなかった。

2025年は57イニングで11本の本塁打を浴び、これが成績悪化の大きな要因となった。ところがマイアミ・マーリンズとパドレスに在籍した2年間では、150イニングを投じて被本塁打はわずか6本にとどまっていた。

2026年シーズンは大谷翔平選手が開幕から二刀流としてプレーする見込みであり、スコットの復活は大谷の負担を軽減するためにも必須だろう。

不振のシーズンを過ごしたスコットについてフレンチ氏は「彼は2025年に欠場した期間よりも長い期間、負傷していたが、デーブ・ロバーツ監督はそのことを知らなかったようだ。2026年には、ドジャースのコーチ陣からの信頼を再び取り戻す必要があるだろう」と言及した。

