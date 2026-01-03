「“婚約指輪”いる？ いらない？」「美容師に要望を伝えたのに…」あなたが最近「バトル」したことは？ リスナーから届いた声を紹介

TOKYO FMのラジオ番組「Skyrocket Company」（毎週月曜～木曜 17:00～20:00）は、本部長・マンボウやしろ、秘書・浜崎美保、そして“リスナー社員”のみなさんと一緒に、毎日さまざまな議題に向き合いながら、リアルな想いや本音をシェアしていく“ラジオの中の会社”です。2025年12月29日（月）の放送では、会議テーマ「今年のバトル案件 〜こんな結果となりました〜」と題し、全国のリスナー社員からメッセージを募集。数多く寄せられたエピソードのなかから、その一部を紹介します。

◆「婚約指輪」いる？ いらない？

私はプロポーズしていただいた際に婚約指輪がほしい派なのですが、彼は「プレゼントしなくても良い」派です。しかし、一生に一度しかないことですし、どうしても欲しかった私は、彼に「婚約指輪はなくていいけど、事前に言ってほしい」と伝えていました。そして最近、実際にプロポーズをしてもらったのですが、やはり、その場に婚約指輪はありませんでした。彼とは、そのことで現在もバトル中です。みなさんは、どちら派でしょうか？（東京都 28歳 女性）

◆どうしても行きたかったライブに…

私のバトル案件は「チケット争奪戦」でしょうか。2025年は、どうしても行きたかったライブがありました。それが、RADWIMPSとBUMP OF CHICKENの対バンライブです！

現在、副業として少し音楽活動もしている私ですが、その原点である2組のライブということもあり、このニュースを知ったときから、ライブ当日である11月22日のスケジュールを確保し、当日は2組のグッズを身に着けて行くシミュレーションまで完璧にできていました。

しかし、結果は一次抽選、二次抽選、リセール、すべて惨敗……。一生に一度、見られるかどうかの伝説的なライブをこの目で見たかった！ またやってくれないかな〜（千葉県 27歳 男性）

◆要望の伝え方が難しい…

私のバトル案件は、美容師さんとの髪の長さに対するバトルです！

私は超短髪で、とにかく短くしてほしいのですが、美容師さんに要望を言っても、望んだ短さにならないことがちらほら。ただ、美容師さんとは付き合いが長いゆえに、あまり強く言えないというか、逆に気を遣ってしまうというか……この感覚、わかりますか（笑）？

前回が良い感じだったからと「前回と同じくらいの短さで！」と言うと、だいたい負けるので「かなり短めで、がっつりお願いします！」と伝えるのですが、それでも2025年の勝率は5割程度でした（笑）。ちなみに、ここでの“勝った”は超満足できたときのことです。ずっと切ってもらっている美容師さんなので、基本的には満足しています。

何人も担当されているでしょうし、「前回と同じ」と言われて、まったく同じ長さにするのは至難の業だと思いますが、2026年も美容師さんの記憶を鮮明によみがえらせるような声かけを試行錯誤していきたいと思います（神奈川県 38歳 男性）

＜番組概要＞

番組名：Skyrocket Company

放送日時：毎週月曜～木曜17：00～20：00

パーソナリティ：本部長・マンボウやしろ、秘書・浜崎美保

番組サイト：https://www.tfm.co.jp/sky/

番組公式X： @Skyrocket_Co