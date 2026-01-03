マンチェスター・シティに所属するオランダ代表DFネイサン・アケが、同国代表を率いるロナルド・クーマン監督から忠告を受けたことを明かした。3日、イギリスメディア『マンチェスター・イブニング・ニュース』が同選手のコメントを伝えている。

現在30歳のアケは今季ここまで公式戦15試合に出場。ニコ・オライリーが左サイドバック（SB）の定位置を確保した影響もあり、ベンチを温める機会が多くなっている。

1日に行われたプレミアリーグ第19節サンダーランド戦で、今季2度目のリーグ戦フル出場を果たしたアケは試合後、代表指揮官から今夏開催されるFIFAワールドカップ26に向けて、出場機会を増やすように伝えられたことを告白した。

「何度か彼（クーマン監督）と話をしたが、『もっとプレーする必要がある』と言われた。出場機会が少なければ（オランダ代表に）招集し続けるのは難しいとも言われたんだ。どの選手もできる限りプレーしたいと思っているはずだし、僕はただ全力を尽くすだけだ」

アケは今冬の移籍市場でマンチェスター・C退団の噂が浮上している。ウェストハムがアケの獲得に関心を示していたようだが、同選手はその報道を否定。さらにバルセロナも動向を追っているが、高額年俸がネックになっていることが伝えられている。

2020年夏にボーンマスからマンチェスター・Cに完全移籍を果たしたアケは、ここまでクラブ通算160試合出場で10ゴール3アシストを記録。同クラブでは4度のプレミアリーグ制覇に加え、UEFAチャンピオンズリーグ優勝にも貢献している。