「動くことは間違いない」ドジャース、超大型トレード参戦が確実になった…

ロサンゼルス・ドジャースはワールドシリーズ連覇という偉業を成し遂げたが、2026年シーズンに向けて歩みを止めるつもりはない。球団はすでに3連覇を明確な目標に掲げており、新たな補強に動く可能性は高い。米メディア『ヘビー』のスコット・ロシェ記者が言及した。

2026年シーズンに向けたドジャースの課題には、中堅手と二塁手が挙げられる。そのカギを握るのがトミー・エドマン外野手の起用法だ。デーブ・ロバーツ監督がエドマンを二塁に据えれば外野が手薄になり、反対に中堅で使うなら内野に補強が必要となる。

もし二塁手の補強が最優先となった場合、注目されるのがアリゾナ・ダイヤモンドバックスのケテル・マルテ内野手だ。マルテを巡ってはこれまでも多くのトレードの噂が飛び交っており、ボストン・レッドソックスなど複数の球団が関心を示してきた。

今オフのフリーエージェント（FA）市場では、アレックス・ブレグマン内野手とボー・ビシェット内野手というスター選手がいるため、彼らの動きがドジャースの補強に影響するだろう。どの選手を獲得するにしろ、大谷翔平選手らを擁するドジャースは優勝の筆頭候補と言えるだろう。

注目の集まるドジャースの動向について、ロシェ氏は「ドジャースが大勝負を狙う球団として動くことは疑いない。だからこそ、必要としていないにもかかわらずビシェットらとの関連性が報じられているのだ。ビシェットとブレグマンが契約するまでは、マルテのトレード市場が停滞する可能性がある」と言及した。

