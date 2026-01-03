大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、将来が期待されるプロスペクトを複数抱えている。各選手によって現在地は異なるが、アレックス・フリーランド内野手については2026年シーズンが更なる飛躍の年になるかもしれない。米メディア『トゥルーブルーLA』が報じた。

フリーランドは2022年のドラフト3巡目（全体105位）でドジャース入りしたスイッチヒッターで、2025年7月末にメジャー初昇格。29試合、打率.190、2本塁打、6打点といった数字を残した。

[sp_ad]

同メディアは「チームは7月末時点でマックス・マンシー内野手とキケ・ヘルナンデス内野手を欠いており、内野は少しでも戦力が必要な状況だった。遊撃出身のフリーランドはメジャーで二塁と三塁を埋め、主力が戻ってくるまでの31試合中25試合で先発出場した。しばらくの間はまずまずやれていたが、最初の昇格期間の終盤に26打数2安打、15三振という厳しい不振に陥り、それが最終成績を大きく悪化させた」と今季を総括。

その上で、「3Aとメジャーを合わせると、フリーランドは右打席（打率.207、出塁率.321、長打率.356）よりも左打席（打率.266、出塁率.387、長打率.453）のほうが成績はいい。右投手相手にしっかり戦えるというのは、右投手が多いリーグにおいて十分に強みになるし、内野を複数守れるユーティリティ性も非常に価値がある。そうした点を踏まえると、彼は今後もチャンスを与えられる場面が増えていくはずだ」と期待を寄せている。

【関連記事】

【了】