老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。

今回は、特別支給の老齢厚生年金の請求について解説します。

◆Q：特別支給の老齢厚生年金はどこに、どのようにして請求したらよいのですか？

「特別支給老齢年金はどこに、どのようにして請求したらよいのですか？」（金欠爺さん）

◆A：特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生すると、受給開始年齢に到達する3カ月前に、年金を受け取るために必要な年金請求書が届きますので、年金事務所等に提出すると請求できます

受給開始年齢に到達して、特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生すると、受給開始年齢に到達する3カ月前に、緑色のA4封筒で年金を受け取るために必要な年金請求書が日本年金機構から届きます。

届いた年金請求書に必要な項目を記入して、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、添付書類と一緒に年金事務所等に提出すると請求手続きができます。

監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。

文＝All About 編集部