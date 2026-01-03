今日の運勢は？ ★2026年1月4日（日）12星座占いランキング！ 第1位は蟹座（かに座）！ あなたの順位は何位…!?

2026年1月4日（日）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）1月4日（日）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の莉瑠（リル）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は蟹座（かに座）！ あなたの星座は何位……？好調な運気で直感が冴えやすいので、今日は何かを選択する際は直感を参考にしてみましょう。新しいものを身につけたり、新たな分野にチャレンジすることも良さそうです。学びが広がりやすく成長に繋がる運気です。今日は視野を広げて過ごすことを心掛けてみましょう。意外なところに新たな発見や収穫がありそうです。恋愛運が好調です。今日は好きな人や仲良くなりたい人に積極的にアプローチをしてみましょう。思考が冴えやすいので、創作活動に打ち込むのも良さそうです。人付き合いが広がりやすい運気です。今日は人が集まる場所へ出掛けてみましょう。意外な所に素敵なご縁がありそうです。ラッキーアイテムはチャイ。絆が深まりやすい日です。今日はコミュニケーションを積極的に取っていきましょう。日頃話しづらい話を切り出すにも良いタイミングの日です。勉強や趣味が充実しやすい1日です。今日はコツコツと課題と向き合ったり、趣味に打ち込んだりできると良い日です。ラッキーアイテムはスナック菓子。疲れに注意の日です。今日はついつい頑張りすぎてしまいそうです。完璧を求めすぎず、キリの良いところで切り上げることを心掛けてみましょう。金運が好調です。今日はショッピングや外食に出掛けると良い日です。特に欲しいものがない場合は書店に出掛けると収穫がありそうです。マイペースに過ごせると良い日です。美味しいものを食べたり、昼寝をしたり、今日は心が求めていることに意識を向けてみましょう。内省がテーマの日なので、瞑想をしたり、心が落ち着く時間を過ごすようにしましょう。不要に感じるものがあれば、手放せると良さそうです。今日は頑張りすぎず、マイペースに過ごせると良い日です。趣味の時間を過ごしたり、心が求めている時間を過ごすようにしましょう。オフの時間を大切にしましょう。日頃の疲れを温泉や銭湯に出掛けてリフレッシュをしたり、沢山睡眠を取るのも良さそうです。今日は改めて「今後どんな風に進みたいのか。」考えてみましょう。瞑想をしたり、心が落ち着く時間を過ごしたりできるとより良さそうです。■監修者プロフィール：莉瑠（リル）占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなどの苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。SATORI電話占い月間ランキング連続1位。