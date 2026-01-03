大谷翔平 最新情報

シカゴ・カブスの本拠地であるリグレーフィールドは、MLB球団の本拠地の中では2番目に古い球場として知られている。数多くのファン、選手に親しまれてきたが、現在ロサンゼルス・ドジャースでプレーするテオスカー・ヘルナンデス外野手もその一人のようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

同メディアは「MLBで最も歴史ある球場を挙げるとなると、多くの人がすぐにリグレーフィールドを思い浮かべる。“フレンドリーコンファインズ”という愛称で知られる同球場は1914年開場で、フェンウェイパークに次いで2番目に古い球場だ。この100年余りの間、数々の伝説的選手がプレーしてきたが、その存在は今もなお、現代の選手たちに影響を与え続けている」と言及。

続けて、「テオスカーはポッドキャスト番組の中で、リグレーフィールドを最も象徴的な球場と呼び、かつてはサミー・ソーサ氏を崇拝していたと語った」としつつ、「すごく歴史があるし、昔はカブスのファンだったんだ。サミーは僕の憧れだった。ドミニカ人なら皆、彼の構えとか打ち方を真似して本塁打を打とうとしていたと思うよ」というテオスカーのコメントを伝えている。

ソーサ氏は1989年～2007年のキャリアで、通算609本塁打など数々の実績を残したドミニカを代表する名選手の一人。それだけに、幼少期のテオスカーも同氏、およびに所属チームであるカブスへの思い入れは強かったようだ。

