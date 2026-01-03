川崎フロンターレは3日、昨季ベガルタ仙台に期限付き移籍していたMF山内日向汰が、柏レイソルに完全移籍することを発表した。

2001年5月30日生まれで現在24歳の山内は、川崎FのU－10からU－18まで所属した後、桐蔭横浜大学に進学。同大学在籍中の2023年5月に川崎Fの特別指定選手に認定され、2024シーズンから川崎Fに加入した。2025シーズンは2025明治安田J1リーグで3試合出場1得点、天皇杯 JFA 第105回全日本サッカー選手権大会で1試合出場を記録するにとどまり、2025年7月にベガルタ仙台へ期限付き移籍を果たし、2025明治安田J2リーグで8試合出場2得点という成績を残した。

完全移籍が決定した山内は川崎Fのクラブ公式サイトで以下のようにコメントを発表している。

「僕がフロンターレでプレーすることに関わっていただいたすべての皆様へ このクラブは、僕の生活の中に当たり前にあるもので、このクラブが本当に大好きです。フロンターレに自分が残せた結果に対して、何の言い訳もありません。どんな時も支えてくれたサポーター、選手、監督・コーチ、フロンターレに携わってくれたすべての人に愛と感謝を。好きです。川崎愛の街」

そして、加入する柏のクラブ公式サイトでは以下のようにコメントしている。

「柏レイソルのファンサポーターの皆さん、川崎フロンターレから移籍してきました山内日向汰です。自分の持っているすべてをこのチームに捧げて闘います。自分自身にベクトルを向けて、全身全霊でレイソルのために走り続けます」