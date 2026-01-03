ヤクルトの赤羽由紘が、YouTubeチャンネル『スカパー! 野球』で公開された動画に出演。村上宗隆のバッティングについて語った。

赤羽由紘

「本当にこの選手はすごいな」「この選手には勝てない」と思った選手

この動画には、『スカパー! ドラマティック・サヨナラ賞 年間大賞』を受賞したヤクルト・赤羽由紘と日本ハム・郡司裕也、そして授賞式後のトークショーにゲストとして登場した中田翔氏が登場。そして、その3人にスカパープロ野球アンバサダーを務めるバッテリィズ(エース、寺家)がインタビューを行った。

動画内で、「『本当にこの選手はすごいな』『この選手には勝てない』と思った選手を教えてください」という質問に対し、赤羽は「ヤクルトのチームメイト(※動画収録時)、村上宗隆選手です」と回答。

その理由について、「僕は右打ちなんですけど、村上選手は左打ちで。引っ張った打球とかを練習で打つんですよ。それを見ながら守ったりしてると、なんて言うんですかね? やる気がなくなっちゃうじゃないですけど(笑)」と冗談めかして、笑いを誘いつつ、「ショックを受けるというか。それくらい飛ばすので」と、村上のバッティングがいかにすごいかを証言していた。