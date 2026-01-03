川崎フロンターレのブラジル人MFパトリッキ・ヴェロンが、大分トリニータに期限付き移籍で加入した。3日、両クラブが公式サイトで発表した。

期限付き移籍期間は、明治安田J2・J3百年構想リーグが開催される2026年6月30日までとなる。

現在21歳のヴェロンは、2024シーズンにバイーアから川崎Fに完全移籍加入。これまで公式戦通算7試合の出場にとどまっており、2025年6月からはFC今治に期限付き移籍。2025明治安田J2リーグでは7試合の出場で2得点を記録した。

ヴェロンは大分加入に際し、同クラブの公式サイトを通じて次のようにコメントした。

「大分トリニータでの新たなチャンスにとてもモチベーションを感じています。皆さんと一緒に、素晴らしいシーズンを過ごせると確信していますし、皆さんが私に寄せてくださっている期待に、しっかり応えたいと思っています。今はとても幸せな気持ちでいっぱいですし、プレーできる日を今から心待ちにしています。ありがとうございます」

また、同選手は川崎Fのクラブ公式サイトでもコメントを発表。「フロンターレに関わる皆さんの素晴らしい新年のスタートをお祈りします。離れてはいますがいつも応援していますし、すべての目標が達成されることを願っています。また、2025年に私たちを支えてくださったすべてのサポーターの皆さんに感謝しています。サポーターの存在は常にとても大切です。今シーズンも引き続きチームを応援してください。また皆さんにお会いできることを楽しみにしています」と綴った。