栃木ゴールデンブレーブスの川崎宗則(※崎はたつさき)が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で公開された動画に出演。「身体能力お化け」だと思ったレジェンド選手を明かした。

「身体能力お化け」「とんでもない打球」

同い年の糸井嘉男氏と一緒に番組に登場した川崎。レッド吉田から「糸井さんのイメージは?」と聞かれると、「本当に身体能力お化け。フリーバッティングを見てても、とんでもない打球なわけですよ」と振り返った。

また、川崎が「打ち方とか本人は気にしてないんですよ」と言い、「本当にシンプルな打ち方をする。キレイなシンプルな打ち方で、誰にも教えてもらってない。本能のまま」と自身の印象を話すと、糸井氏は「教えてもらったから(笑)!」と反論。

さらに、川崎が「本人は教えてもらったって言うけど、打ち方が全く変わらない」と続けると、糸井氏は「僕は取ってつけたような野手なので。いきなり(投手から)変わったんで、最初は本屋さんに行って、バッティングバイブルみたいなのがあるじゃないですか。プロ野球選手の(打撃の)連続写真が載ったそれを買いに行きましたからね!」「そこからですからね」と明かしていた。