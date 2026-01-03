元プロ野球選手で野球解説者の糸井嘉男氏が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で公開された動画に出演。ベンチプレスで上げる重量を明かした。

年々肩幅が広くなっている糸井嘉男氏

オープニングで糸井氏の紹介が終わると、レッド吉田が「肩幅が広い!」「ムネリンも肩幅広いですよ。でも尋常じゃない。すごいですね! スーパーマンですよ」と、糸井氏の隣に座る川崎宗則(※崎はたつさき)と比較しながら、目を丸くすると、真中満氏も「年々肩幅が広くなっていってるんですよ」と同意。

続いて、レッドが「まだ鍛えてらっしゃる?」と聞くと、糸井氏は「まだやってますね」と返答した。

また、レッドが「今はベンチプレスどのくらいですか?」と尋ねると、糸井氏は「今、150キロくらいですかね」と明かし、真中氏の「現役の頃のほうがバリバリ? もしかして今のほうが上げてるの?」という質問には「今のほうが上がってますね」と笑顔で答え、共演者たちから驚きの声が上がっていた。