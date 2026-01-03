「すべての人が生きやすい社会じゃないなと…」名誉伝説の最新曲「remember」の歌詞に込めた思いとは？

グランジ・遠山大輔、潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生放送ラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜 13:00～13:53）。2025年12月27日（土）の放送は、2人組バンド・名誉伝説のこたにさん（Vo.）、けっさくさん（作詞作曲/Gt.）が登場！ 12月10日(水)にリリースされたシングル「remember」について伺いました。――名誉伝説は、2023年5月にファーストシングル「ラヴィング」をリリースして活動スタートし、2024年に配信リリースされた「今晩の喧嘩」は、テレビアニメ「変人のサラダボウル」のエンディングテーマに。2025年5月に、こたにさん、けっさくさん以外のメンバーが脱退し、6月から2人組バンドとして活動。そして、12月10日(水)にシングル「remember」をリリースしました。遠山：こたにさんが「remember」を歌うときは、どのような思いで歌われているのですか？こたに：今までの名誉伝説は“相手がいる”というような楽曲が多かったと思うんですけど、この曲は、自分の内側というか、自分に対する“愛”を歌っている曲だなって思うので、自分に言い聞かせるような気持ちで歌っています。遠山：確かに聴きながら、「あ、自分のことを歌ってくれてるわ」「今の自分の現状とピッタリだ」って思って、「よし、ちょっと考え方を柔らかくしてみよう」って思わせる曲だなって、すごく感じました。こたに： ありがとうございます。遠山：けっさくさんは、どんなところから「remember」が生まれ始めたのですか？けっさく：そうですね。ニューウェーブのリズムだったり、雰囲気だったりを名誉伝説の解釈で取り入れてみようと、そこから作り始めました。遠山：だから、まさに80年代とかの音楽をこう取り入れて。けっさく：はい。あと、歌詞の内容としては、ある肩書きによって苦しんでいる人がいるとか、すべての人が生きやすい社会じゃないなと思っていて、そこに訴えかけたくて書きましたね。次回1月3日（土）の放送は、3人組バンド・Laura day romance（ローラデイロマンス）をゲストに迎えてお届けします。＜番組概要＞番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時：毎週土曜 13:00～13:53パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/countdownjapan/番組公式X：@JA_CDJ