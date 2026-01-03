大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは今オフ、エドウィン・ディアス投手を獲得したが、近年の動きを踏まえると静かなオフシーズンを過ごしている。しかし、エステリー・ルイーズ外野手を放出したことが、沈黙を破る兆しとなるかもしれない。米メディア『ドジャース・ウェイ』のエリック・コール記者が言及した。

ドジャースはルイーズをマイアミ・マーリンズへ放出し、若手右腕のアドリアーノ・マレーロ投手を獲得した。今回のトレードによってロースターの40人枠に空きを作ったことは、明らかに将来の動きを意識したものと考えられる。

そこで浮上するのが、カイル・タッカー外野手獲得の可能性だ。現時点でドジャースとタッカーを強く結びつける声は多くないものの、外野に高いレベルの戦力を加えたいというニーズは確かに存在する。

ドジャースでは外野手が今オフの補強ポイントだとされており、タッカーが加われば大谷翔平選手らと主軸を担う大きな戦力となるだろう。

今回のドジャースのトレードを踏まえ、コール氏は「ルイーズを放出して40人枠に空きができたことで、タッカーのようなトップ選手獲得に向けた大きな動きに出る可能性は消えない。ドジャースがこれをどう活用するか、間もなく明らかになるだろう」と言及した。

