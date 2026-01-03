ウェストハムは2日、ジル・ヴィセンテ（ポルトガル1部）からブラジル人FWパブロ・フェリペが完全移籍で加入することを発表した。

契約期間は2030年6月末までの4年半となり、1年の延長オプションが付帯している。イギリスメディア『スカイスポーツ』によると、ウェストハムがジル・ヴィセンテに支払う移籍金は2000万ポンド（約42億円）となる模様だ。

1月2日が22歳の誕生日だったパブロは、身長184センチメートルの右利きセンターフォワード。父ペナも現役時代にポルトなどで活躍したストライカーだ。ポルトガルで生まれたパブロはファマリカンの下部組織で育ち、2021年8月に17歳でトップチームデビューを飾った。

2024年夏からジル・ヴィセンテに期限付き移籍で加入し、1年目はリーグ戦5ゴールを記録。完全移籍に移行した2025－26シーズンは、リーガ・ポルトガルで4位タイとなる10得点を記録していた。

プレミアリーグで残留圏と勝ち点差「4」の18位に沈むウェストハムで背番号「19」を背負うパブロは、 「とても幸せだ。このクラブのために全力を尽くし、ピッチの上で、努力も、献身も、全てを捧げるよ。サポーターはエンブレムのために戦う選手を心から応援してくれる。このクラブのために、ピッチの上で最後の汗の一滴まで絞り出すことを約束する」と、意気込みを示した。

「自分の価値を証明するためにここに来たという強いメッセージを届けたい。若手選手であることは承知しているが、このクラブでは全力を尽くさねばならず、クラブとチームメイトのために最善を尽くさなければならないと理解している」

【公式画像】ウェストハムがパブロを獲得