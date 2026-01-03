ボーンマスは2日、元イングランド代表GKフレイザー・フォースターとの契約締結を発表した。

移籍金の発生しないフリートランスファーでの加入となり、2026年6月30日までの半年契約を結んだ。背番号は「17」となる。

現在37歳のフォースターは、ニューカッスルの下部組織出身。セルティックやサウサンプトンなどでもプレーし、2022年夏から2025年夏にかけてはトッテナム・ホットスパーに所属した。プレミアリーグでは通算155試合に出場しており、チャンピオンズリーグやヨーロッパリーグでもプレー経験も持つ。イングランド代表では通算6キャップを数えている。

ボーンマスの1月補強第1号となったベテランGKは、クラブ公式サイトを通じてコメント。移籍決定の喜びを語った。

「この上なく嬉しく思っている。（移籍決定まで）非常に早い展開だったが、ここにいられること、この一員となれたことを心から喜んでいる。チームとスクワッドを支え、シーズン終了まで可能な限りの貢献ができることを楽しみにしている。クラブの成長軌道と野心がはっきりと見て取れ、それが私にとって非常に魅力的だった。この機会が訪れた時、断ることはできなかった」

【画像】ボーンマスがフォースターの獲得を発表