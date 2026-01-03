マンチェスター・シティを率いるジョゼップ・グアルディオラ監督が、チェルシーの指揮官を解任されたエンツォ・マレスカ監督に言及した。2日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。

チェルシーは1月1日に双方合意のもと、マレスカ監督の退任を発表。データサイト『OPTA』では、同監督は元旦に解任されたプレミアリーグ史上初の指揮官になったことも伝えられていた。

11月のプレミアリーグ月間最優秀監督に選出されていた中で急転直下の退任となったマレスカ監督について質問されたグアルディオラ監督は「私の視点から言えることは、チェルシーは素晴らしい監督を失ったとしか言いようがない。彼は素晴らしい人間だ。しかし、これはチェルシーの上層部の決定だ。何も言うことはない」と語った。

続けて、この展開に驚いたかと聞かれたグアルディオラ監督は「フットボールの世界では驚くべきことではない。ただ自分がいかに幸運だったかが分かる。私はこれまでも、そして今も、このクラブにいる。私のクラブは特別なんだ」と驚いてはいないことを明かした。

それでも、マレスカ監督がチェルシーの上層部との関係が悪化した要因の一つに、将来的にグアルディオラ監督の後継者となることについてマンチェスター・シティと何度か協議していたことも挙げられていることから、グアルディオラ監督の去就にも注目が集まっているが、どれくらい指揮を執り続けるつもりかという問いにグアルディオラ監督は「私をクビにするつもりなのか？ 私の給料は高いんだ。あと1年あるよ」と冗談まじりに語りながら、すぐに辞めるつもりはないことを強調した。

「契約がある。何度も何度も言ってきたことだ。君たちが私に飽きていること分かっている。10年もここにいるんだから、それは間違いないことだ。いつかは去る。それは約束する」

「でも、契約があり、私は幸せだ。チームと一緒に戦いたいし、上層部は私を尊敬してくれている。昨シーズン、3カ月間で1勝もできなかった時にそれは証明された。彼らは私をサポートしてくれている。ここにいることが好きなんだ。それは何百万回も言ってきたことだ」