LE SSERAFIM、米年越し番組に初出演　SAKURA＆KAZUHAが日本人初の快挙

2025年12月31日（現地時間）、LE SSERAFIMが米国最大級の年越し特番『Dick Clark's New Year's Rockin' Eve with Ryan Seacrest 2026』（以下、『New Years Rockin Eve』）に初出演。NYタイムズスクエアで「SPAGHETTI」「CRAZY」を披露した。SAKURAとKAZUHAは日本人アーティストとして初出演の快挙となった。

【写真】パフォーマンス中のLE SSERAFIM

LE SSERAFIMは同番組で、現地の観客を前にステージを披露した史上初のK-POPガールグループとなり、2025年の最後を華やかに彩った。さらに、メンバーのSAKURAとKAZUHAは、日本人アーティストとして史上初めて『New Years Rockin Eve』に出演するという快挙も成し遂げた。

LE SSERAFIMは赤を基調とした衣装で登場し、強烈な存在感を放った。パフォーマンスでは、1st Single『SPAGHETTI』のタイトル曲「SPAGHETTI（Member ver.）」と、4th Mini Album『CRAZY』のタイトル曲「CRAZY」を披露。中毒性の高い楽曲に合わせ、会場の観客も踊りながら盛り上がり、ステージに釘付けとなった。

「CRAZY」は、昨年開催された初のワールドツアー『2025 LE SSERAFIM TOUR EASY CRAZY HOT』において、各地で大合唱を巻き起こしたことでも話題を集めた。当日もイントロが流れた瞬間から大きな歓声が響き、圧巻のダンスブレイクは世界中の視聴者に強烈な印象を残した。

LE SSERAFIMは、司会のライアン・シークレスト（Ryan Seacrest）とのインタビューで次のようにコメントした。

「ニューヨークでメンバーたちと一緒に新年を迎えることができるなんて夢のようです。観に来てくださったすべての方々、視聴者の皆さんに心より感謝をお伝えしたいです。特に、FEARNOT（ファンダム名）の皆さんに感謝の言葉をお伝えしたいです。このステージに立つことができて本当に光栄です」

左からSAKURA、KAZUHA、HUH YUNJIN、KIM CHAEWON、HONG EUNCHAE ©Dick Clark Productions

またこの日、タイムズスクエアの公式SNSはステージ写真とともに「LE SSERAFIMと共にした『Perfect Night』」と投稿。「Perfect Night」はLE SSERAFIMが2023年に発表したグローバルヒット曲として知られる。

2025年を華やかに締めくくったLE SSERAFIMは、2026年もさらなる活動が期待されている。1月31日から2月1日にかけて、韓国・ソウルの蚕室室内体育館にてワールドツアーのアンコール公演を開催。ソウル公演は2公演とも全席完売を記録し、追加販売が決定した見切れ席も10分足らずで即完するなど、圧倒的な人気を見せている。

年末年始にかけてグローバルな存在感を示したLE SSERAFIM。2026年のさらなる飛躍に注目が集まる。