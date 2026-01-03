日本最北である稚内市(わっかないし)から40kmほど南に位置する北海道豊富町(とよとみちょう)は、「サロベツ湿原」、「大規模草地牧場」などの景勝地があり、自然と資源に恵まれたまち。世界に二つ日本に一つと言われる、油を含んだ泉質を持つ豊富温泉も有名です。

豊富町ではふるさと納税の寄附金を6つの使途に充てており、今回はその中から「遊び場整備事業」という取り組みについて、紹介していきます。

豊富町のふるさと納税寄附金の使い道「遊び場整備事業」について

豊富町では「豊富町こども計画」を策定し、「こどもの健やかな育ちとともに 親が 地域が 育ち 未来へつなぐ こどもまんなかのまち とよとみ」を掲げ、子どもや子育て支援に力を入れています。

その基本目標の一つである「すべてのこども・若者の健やかな成長の支援」に基づき、地域団体等の活動を支援し、地域における多様な交流や体験活動ができる機会の充実を図る取り組みを行っているのも特徴です。

「遊び場整備事業」は、少子高齢化や老朽化などにより子どもの遊び場が減少している中、まちの中心部に子どもたちが楽しめる場、コミュニケーションの場を確保するための遊び場を整備。豊富町の自然を生かした環境整備を行い、子ども・親子の交流の場や、地域の交流の場として育成活動に努めるだけでなく、遊び場を通して親子が気軽に安心して出かけられる環境を整え、安全に遊べる環境の整備に努める事業です。

幼児から児童までが遊び・過ごせる空間づくりをし、耐久性が高く長寿命な素材や構造で安全性が高い遊具を設置し、安心・安全な遊び場を提供するとのこと。

2025年9月に、豊富町定住支援センター「ふらっと☆きた」東側広場に「みなみな☆ひろば」がオープン! 「みなみな」にはアイヌ語で「笑い合う」、「ニコニコ笑う」という意味が込められているとのこと。たくさんの親子が新しい遊具で心ゆくまで楽しみ、広場には笑顔があふれているそうです。

豊富町のふるさと納税返礼品について

「ラムチョップ」、「とよとみ牛乳ソフトクリーム」を紹介します。どちらも豊富町の中で人気を誇る返礼品なのだとか!

フレンチラムチョップ 約600g (300g×2パック) 岩塩とハーブソルト付き

・提供事業者：株式会社 サロベツファーム

・内容量：フレンチラムチョップ 約600g (300g×2パック)、岩塩、ハーブソルト

・寄附金額：1万6,000円

羊肉の希少な部位「ラムチョップ」です。ラムの中で一番旨みと肉汁が詰まっている贅沢な部位で、鉄板でこんがり焼きあげることでお肉に旨みをギュッと閉じ込め、かぶりついた時に肉汁が口の中であふれます。

とよとみ牛乳ソフトクリーム【120ml 3種類 計8個】

・提供事業者：MilkCafe&Zakka ferme

・内容量：ミルク120ml×4個、ショコラミックス120ml×2個、季節のミックス120ml×2個

・寄附金額：1万6,000円

「北海道ソフトクリームグランプリ」で1位を獲得した「とよとみ牛乳ソフトクリーム」です。とよとみ牛乳(北海道サロベツ牛乳)をたっぷり使い、ミルク感あふれる味わいが特徴のソフトクリームのセットで、ミルク、ショコラミックス、季節のミックスの3種類を楽しめます。

今回は北海道豊富町のふるさと納税寄附金の使い道「遊び場整備事業」と、人気の返礼品を紹介しました。遊び場が減少している中、子どもがめいっぱい楽しめるだけでなく、親子や地域の交流の場としても大切な遊び場を整備する取り組みでした。本取り組みに興味をもった人は、ぜひ一度チェックしてみてくださいね。

ライター：マイナビふるさと納税担当者