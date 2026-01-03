蜷川実花 with EiM×DAZZLEが手がける、北野天満宮を舞台に繰り広げられるインスタレーション

2016年に誕生し、京都の由緒ある北野天満宮を舞台にしながら、毎年多彩な文化プログラムを展開してきたフェスティバル「KYOTO NIPPON FESTIVAL」が、本年も開催されると発表された。「-時をこえ、華ひらく庭-」をサブタイトルに掲げた本展は、2026年2月1日(日)〜5月24日(日)まで開催される。

【画像】蜷川実花初の”本物の花”と融合したインスタレーションと、歴史空間で”物語に入り込む”イマーシブ公演（写真10点）

インスタレーションで表現されるのは、京都に根付く静謐な東山文化の「侘び」と、豊臣秀吉が築いた安土桃山文化の「絢爛」といった二つの文化。京都を代表する歴史的建造物、北野天満宮の象徴的な空間を舞台に、京都に眠る「静と華」が表現されるのだ。

今年は、アーティストの蜷川実花氏に加え、大阪・関西万博テーマ事業プロデューサーもつとめた宮田裕章氏をはじめとする、各分野のスペシャリストが集うクリエイティブチーム 「EiM」 が参画。さらにダンスカンパニー「DAZZLE」の参加も決定しており、北野天満宮で初めてとなるイマーシブ公演が行われる。北野天満宮を象徴する梅苑や茶室を生かした、蜷川実花 with EiMによるアートインスタレーションと、ダンスカンパニーDAZZLE・蜷川実花・EiMが手がける初のイマ―シブ公演という、2つの形を楽しむことができる。

■作品紹介

雪月花の三庭苑・梅苑「花の庭」《 光と花の庭 》

梅苑の木々に吊り下げられた1,000本以上のクリスタルが、季節と光の変化とともに異なる表情を見せる屋外アートインスタレーション。梅苑内の茶店でお茶菓子をいただくことができ、日本の季節の移ろいの美しさにゆったりと浸ることができる。

御土居 梅交軒《 残照 》

咲き誇る花々と、落ち、萎れ、種へと変わっていく花々という、対照的な二つの表情を茶室の内部に共存させることで、いのちの循環に潜む静かな輝きを見出すための空間アートインスタレーション。華やかな色彩と枯れゆく静けさが競い合うのではなく、互いの存在によって深まり合うように構成されている。光の入り方、鑑賞者の滞在時間、視点の変化によって、花々は異なる表情を返し、過ぎゆく時間を感じることができる。

風月殿 イマ―シブ公演《花宵の大茶会》

歴史空間で”物語に入り込むアート体験”を創出し、没入体験のその先へ誘う。世界的に活躍するダンスカンパニーDAZZLEと、蜷川実花 with EiMのコラボレーションによる、物語に入り込むアート体験「風月殿 イマ―シブ公演《花宵の大茶会》」

期間中の北野天満宮では、梅が枯木から満開、そして新緑へと移ろう三つの季節を楽しむことができるタイミングとなっているので、期間中何度も足を運ぶことで新しい感動に出会えるだろう。チケット販売の詳細は、公式サイトを参照いただきたい。

KYOTO NIPPON FESTIVAL 2026 -時をこえ、華ひらく庭-

・会期：

インスタレーション《光と花の庭》《残照》

2026年2月1日(日)～5月24日(日) ※休苑日有

イマーシブシアター《花宵の大茶会》

2026年3月20日(金祝)予定～5月24日(日) ※休演日有

公演時間：約60分予定

開苑時間：09:00開場/20:30閉門 (20:00最終受付)

休館日：会期中休業日あり(HPにてお知らせ)

会場：北野天満宮(〒602-8386 京都府京都市上京区馬喰町)

公式サイト：https://kyoto-nippon-festival.com/