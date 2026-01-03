金融庁の報告書に端を発して話題となった「老後2000万円問題」など、老後の心配事といえばやはりお金ではないでしょうか。もっと出世しておけばよかったと現役時代に後悔を持つ人もいるようです。

現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、兵庫県在住63歳男性のケースをご紹介します。

◆回答者プロフィール

回答者本人：63歳男性

同居家族構成：本人のみ

住居形態：賃貸

居住地：兵庫県

リタイア前の雇用形態：不明

リタイア前の年収：800万円

現在の資産：預貯金0円、リスク資産0円

これまでの年金加入期間：不明

◆現在受給している年金額（月額）

老齢年金（国民年金・厚生年金）：約8万円（繰り上げ受給）

障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし

遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし

その他（企業年金や個人年金保険など）：なし

◆「年金が足りない。何のために生きているのか」

老齢年金額が約8万円という今回の投稿者。リタイア前の年収が800万円と回答がありますが、雇用形態や年金加入状況については詳細不明です。

現在の年金額について満足しているか、の問いに「満足していない」と回答。

その理由として「少しのぜいたくもできず、何のために生きているのかも分からない。普通の生活をするには足りないので節約して過ごしていくのがやっと」と語っています。

ひと月の支出は約「6万円」。年金の範囲内に収まっていますが、年金だけでは「ほとんどの月で足りない」と回答されています。

◆「お金を使わないようにとにかく寝て過ごす」

現在貯蓄はなく、年金で足りない支出がある場合は「手伝いで少しの収入を得る」ことで賄っているという投稿者。

年金生活において節約のためにしていることとして、「とにかく安いもので腹持ちのいいものを家に常備して、外食にはいかないようにしている。とにかく寝て過ごすかな」とあります。

◆「もう少しゆとりがほしい。老後に楽しみも何もない」

現役時代にもっとこうしておけばよかったと思うことがあるか、との問いには「やっぱりこんな時代になっちゃったし貯金かな。でも若い頃から我慢して貯金しながら過ごすのもストレスになるから、もっと給料の高いところに就職すべきだったのかな。あと体に気を付けてもっと健康にしておけば」と回答。

今の生活についてはやはり年金額に不満があるようで、「もう少し人間味のある、ゆとりのあるくらいの額がもらえれば。あまりの少なさで、暮らしに楽しみとか喜びはないです」と訴えておられました。

※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています

※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます

※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません

文＝あるじゃん 編集部