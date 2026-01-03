クリスタル・パレスは2日、トッテナム・ホットスパー（スパーズ）に所属するウェールズ代表FWブレナン・ジョンソンを完全移籍で獲得したことを発表した。契約期間は4年半で、背番号「11」を着用する。

B・ジョンソンは2001年5月23日生まれの現在24歳。ノッティンガム・フォレストの下部組織出身で2019年8月にトップチームデビューを飾ると、2023年夏にスパーズに完全移籍で加入。これまで同クラブ通算106試合出場で27ゴール18アシストの成績を残し、昨シーズンのUEFAヨーロッパリーグ決勝戦では、マンチェスター・ユナイテッド相手に決勝点を挙げ、クラブに久々のタイトルをもたらした。

しかし、今シーズン就任したトーマス・フランク監督の下では、序列が低下。夏の移籍市場でガーナ代表FWモハメド・クドゥスが加入したことで、スタメン出場の機会が減少していた。そんな背景もあり、今冬の移籍市場でスパーズ退団の可能性が報じられると、日本代表MF鎌田大地も所属するクリスタル・パレスへの完全移籍が決定。イギリス『BBC』によると、移籍金はクラブ史上最高額を更新する3500万ポンド（約73億円）になるという。

完全移籍に際し、B・ジョンソンはクラブの公式サイトを通じて、「本当に興奮しているし、幸せだよ。クリスタル・パレスは素晴らしいクラブであり、ずっと尊敬してきたクラブでもある。このクラブと共に道を歩めることは素晴らしいことだね」とコメントを残している。

また、オリバー・グラスナー監督も「これほど早く移籍を実現したクラブの努力を称賛したい。ブレナンのスピードを得点力は、我々に選択肢を与えてくれるだろうし、貴重な戦力になるだろう」と期待を寄せた。