俳優の志田未来が、1月5日に放送されるTBS系『巷のウワサ大検証！それって実際どうなの会SP』(19:00～21:54)に出演する。

志田未来とチャンカワイ

同番組は“会長”である生瀬勝久がMCを務め、レギュラーの俳優・満島真之介、お笑いトリオ・森三中の大島美幸が脇を固め、旬なゲストを迎えて放送。時にはMCの生瀬自らもロケに出るなど、世の中に溢れる“ウマイ話”や“長年の疑問”の本当のところは実際どうなのかを時間と手間を惜しまず大検証していく。

「韓国料理」は味が濃く、油やチーズをたくさん使用しているので「太りやすい」といわれているが、一方で「唐辛子に含まれるカプサイシンは脂肪燃焼効果がある」「野菜がたくさん使われている」「キムチなどの発酵食品が多く使われているため整腸作用がある」などの理由から、「太りにくい」という意見も。そこで番組おなじみのチャンカワイが2026年も体当たりで検証。韓国料理をお腹いっぱい食べまくる。「プルコギ」「スンドゥブチゲ」「サムギョプサル」「ビビンバ」「チーズタッカルビ」など、人気の韓国料理が次々と登場する。

さらに、俳優の志田未来がサプライズ登場し、チャンのために人生初のチヂミ作りに挑戦する。志田が一生懸命作ったチヂミを豪快に頬張るチャンの食べっぷりに、志田は「ずっと見てられる!」と感動し、これまでずっと孤独な検証を行ってきたチャンも笑顔に。しかし食べ進めていくと突如、チャンのお腹も「ポッカポカのミッチミチ」の限界を迎える。果たして韓国料理を3日間食べ続けたら、体重はどうなるのか? そして体重以外にもチャンの体に意外な変化が!?

チャンカワイは「『常に全力を尽くす!』これが『それって実際どうなの会』なんですけども、今回まさか、志田未来さんがこのリビングに来て料理をして僕が平らげるまで隣で見守ってくれるなんて! こんな光景、なかなか見られることはないので絶対にオンエアを見てください! 2026年も本当にいい年になりそうです。スタッフさんには申し訳ないのですが、今後も志田さんが来るのをお待ちしております!(笑)」とコメントしている。

