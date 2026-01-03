元プロ野球選手で野球解説者の内川聖一氏が、YouTubeチャンネル『名球会チャンネル』で12月5日に公開された動画に出演。ソフトバンクの近藤健介と柳町達について語った。

内川聖一氏

柳町達が「来年からも期待できる」理由

ニッポン放送の煙山光紀アナウンサーから「今の現役選手で、このバッターはヒット打つのうまいなとか左右関係なく、もしいましたら」と聞かれ、内川氏は「技術の向上という部分で言うと……」と前置きした上で、「ソフトバンクの近藤選手」と回答。

続けて、「ホークスに移籍してホームラン王をとったりだとかありましたから、近藤選手すごいなと思う」と説明した。

さらに、内川氏は「柳町選手ですね」と名前も挙げ、「対左にしても自分の中で工夫しながらバッティングをどんどんレベルアップしてますし、レギュラーシーズン中も、話を聞くと『僕はこういうふうに打ちたいと思ってます』ときちんと言葉で説明してくれたんですよね」と回想。

そして、「そうすると僕としても『そんなイメージね、なるほど』と感じられましたんで。自分がどうするんだと分かった上で結果が出るというのは非常に大事なことだと思うんですよ。来年からも期待できるかなと僕は思ってます」としみじみと語っていた。